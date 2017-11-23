Пикантные селфи девушек радуют взор мужчин(ФОТО)

В соцсетях продолжается бум: женщины разного возраста массово хвастаются фото своих грудей, чтобы доказать ее упругость.
Так, девы разных возрастов публикуют в сети селфи, на которых изображена нижняя часть их обнаженной груди. А чтобы доказать их упругость, класть под них различные предметы: ручки, кисточки, тюбики и тд. и н.к.в.д.
Лозунги под фото «новый стандарт для богини» и «только настоящая женщина может сделать это» вызвали бурное одобрение у мужчин.
Правда, доходит, порой, до смешного
Овцы, именно эти фото показывают, что их груди являются обычными обвисшими дойками, ибо из-под действительно упругой груди все эти предметы просто вывалятся