Программу «Карта запорожца» депутаты отложили до лучших времен

В Запорожье планировали внедрить электронную «Карту запорожца». Такая карта, как планировалось, будет персональна для каждого жителя Запорожья и предназначена служить идентификатором получения различных услуг.

Например, с ее помощью можно будет получать субсидии, доплаты, пособия, компенсации, скидки, целевую адресную помощь, а также рассчитываться за проезд в городском пассажирском транспорте, осуществлять оплату жилищно-коммунальных, медицинских услуг и тому подобное.

Позавчера представители исполкома, мэрии и депутаты обсуждали возможности и проблемные вопросы, связанные с внедрением электронной карты горожанина в Запорожье.

Дескать, нужно обобщить опыт уже действующих проектов, чтобы наполнить карту наиболее удобными для горожан сервисами. Подобные проекты уже функционируют в Киеве, Львове, Черновцах, Чернигове.

По словам первого заместителя мэра Запорожья Сергея Мешка, получить карту можно будет через управление социальной защиты горсовета и другие управления, которые будут уполномочены ее выдавать.

Правда, когда это произойдет — неизвестно. Поскольку депутаты сняли во время вчерашнего заседания сессии проект решения о внедрении в жизнь «Карты запорожца». Мол, нужно доработать программу.

Кстати, планы выпуска карты, облегчающей жизнь запорожцев муссировались свыше 10 лет назад — во времена первого мэрства Евгения Карташова.