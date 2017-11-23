Cherchez la femme: в Запорожье разыскали даму, удравшую с места ДТП (ВИДЕО)

Полиция нашла женщину, которая уехала с места аварии, не желая отвечать за свои действия. Как выяснилось, мадам была пьяна.

Напомним, что ДТП случилось в воскресенье на улице Независимой Украины. Свидетели случая рассказали полиции, что женщина за рулём Infiniti врезалась в «Мазду», припарковананную на стоянке и отправилась восвояси.

Полиция сразу же начала разыскивать сбежавшего водителя и вскоре обнаружила указанное авто на центральном проспекте без бампера и левого крыла. После проведения теста, у 53-летней водительницы авто выявили более 2,6 промилле алкоголя в крови.

Женщина получила 4 протокола от полиции: за само ДТП, за управление в нетрезвом виде, за отсутствие страховки и за то, что сбежала с места аварии.