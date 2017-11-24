В запорожском поселке за день обокрали три дома

В Кирилловке произошло сразу три кражи частных домов за одни сутки. Вор похитил имущество на общую сумму около 90 тысяч гривен.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее судимый житель поселка. Во время обыска в его доме обнаружено похищенное имущество.

По ч.3 ст.185 УК «Кража с проникновением» ведется уголовное производство. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, на днях полицейские задержали троих мужчин, которые обокрали квартиру. Двум одесситам и дончанину также светит по 6 лет тюрьмы.