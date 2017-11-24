В Запорожье африканец с помощью ножа ограбил африканку (ФОТО)

Негодяя задержали сотрудники патрульной полиции, немало удивившись, что таксист является подданным государства, расположенного также в Африке.

Напомним, 10 дней назад за помощью к полицейским обратилась 23-летняя гражданка Нигерии, которую ограбил таксист. По ее словам, водитель автомобиля «Ланос», угрожая ножом, отобрал у нее мобильный телефон и около 3 тысяч гривен.

Злодея задержали через несколько дней. Им оказался 27-летний подданный королевства Марокко, который с 2013 года нелегально находится на территории Украины. Выяснилось, что, подрабатывая таксистом, иностранец ранее совершил еще одно похожее злодеяние — в начале ноября он ограбил запорожанку. Во время обыска в сьемном жилье и авто полицейские изъяли похищенное имущество и нож.

По информации пресс-службы облпрокуратуры, по решению суда марокканец арестован и уже находится в СИЗО, в отношении него расследуется дело по статье 187 УК «Разбой». Санкция статьи – до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщал «Верже», в начале ноября на ул. Нижнеднепровской возник конфликт между тремя молодчиками-иностранцами и компанией молодых запорожцев. По словам жертвы дерзких иностранцев, у него и его компании возник конфликт с тремя иностранцами. Двое из них достали ножи и начали угрожать местным. Затем один из них отобрал у запорожанки мобильный телефон и скрылся.

Во время отработки близлежащей территории полицейские увидели двух мужчин, похожих по описанию на нападавших. Во время проверки у одного из них обнаружили отобранный телефон.