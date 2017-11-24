В Запорожье бригада «скорой» подверглась насилию (ВИДЕО)

Конфликт между двумя запорожцами и бригадой «Скорой помощи» возник вечером 22 ноября в доме на ул. Запорожстроевской.

Как пишет ТV-5, во время ссоры один из медиков получил царапины. Однако вызванные на место ЧП патрульные факт насилия не зафиксировали.

Напомним, вечером 9 ноября в квартире по ул.Лахтинская, 15А муж пациентки, к которой вызвали бригаду скорой помощи, напал на фельдшера.

Пока медики оказывали пьяной женщине, которая напилась таблеток для того, чтобы уйти на тот свет, ее муж стал проявлять агрессию по отношению к медицинской бригаде — грубить, хамить, а потом и вовсе начал «бороться» с фельдшером-мужчиной. Итог схватки — сотрясение головного мозга и ссадины мягкий тканей лица у медика.

Медики вызвали полицию, воспользовавшись номером 102 и «тревожной кнопкой», которой их оснастили после убийства в 2013 году психически нездоровым мужчиной фельдшера Марины Савониной. Правоохранители приехали оперативно — дебошир был задержан.