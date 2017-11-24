В Запорожье именем героя АТО назвали улицу

Улицу Суворова, расположенную в Вознесеновском районе, переименовали в улицу Александра Пивоварова.

Такое решение приняли депутаты Запорожского горсовета во время заседания сессии.

Александр Сергеевич Пивоваров, участник боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, стрелок-помощник гранатометчика 79-й отдельной аэромобильной бригады.

26-летний запорожец погиб в бою 28.09.2014 года. Указом Президента Украины «за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге», награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). Также герой награжден нагрудным знаком «За оборону Донецкого аэропорта» (посмертно).

Характерно, что переименование улицы Суворова в честь Александра Пивоварова поддержали все организации, чьи офисы расположены по этому адресу — жилых домов на улице нет.