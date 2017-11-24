В Запорожье катастрофически не хватает снегоуборочной техники

В Запорожье сегодня КП «ЭЛУАД» показало 10 новых универсальных машин с навесным оборудованием и другую спецтехнику. Всего для расчистки и уборки города от снега задействуют 68 ​​единиц техники.

Как рассказал зам гоголовы Владимир Волобуев, это составляет лишь 30% от потребности, чтобы полностью в соответствии с нормами проводить уборку города от снега.

Однако, на встрече была представлена ​​и новая спецтехника с навесным оборудованием, которая закуплена в конце прошлого года. Части машин по 70-80 лет и она нуждается в замене. По расчетам необходимо более 270 единиц техники.

Ближайшая перспектива — закупка еще двух универсальных машин за счет субвенции государства.

Исходя из имеющейся спецтехники, разработан график уборки городских дорог.

— Из-за того, что машин не хватает, разработаны карты приоритетности. Первые 4-5 часов убираются магистральные дороги с интенсивным потоком транспорта, в том числе пассажирского, затем второстепенные. В расчистке города от снега будут задействованы посыпочные, снегоуборочные, универсальные машины с навесным оборудованием, тракторы, погрузчики, автогрейдер, — сообщил начальник КП «ЭЛУАД» Дмитрий Пархоменко.

Также к непогоде заготовлен запас посыпочных материалов. Сегодня на складах есть 2,5 тыс. тонн соли, еще около тысячи тонн будут в ближайшее время, также заготовлено 30 тыс. тонн отсева.

Напомним, в среду в Запорожье выпал снег, но для горожан все окончилось благополучно — снег быстро растаял, не оставив после себя луж.