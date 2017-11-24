В мэрии Запорожья нашли выход как не пустить госисполнителей к Владимиру Буряку

Сегодня, 24 ноября, в 10 утра в кабинете Владимира Буряка были назначены исполнительные действия государственной исполнительной службой, которая должна в принудительном порядке обязать городского главу подписать распоряжение о восстановлении в должности главврача 5-й городской больницы профессора Сергея Завгороднего. Об этом накануне сообщил глава фракции УКРОП в Запорожском областном совете, правозащитник врача Ярослав Гришин.

Сегодня в запорожской мэрии в ходе диалога городского главы и адвоката выяснилось, что визит государственных исполнителей перенесен на понедельник, 27 ноября. Причиной стало ходатайство мэра о том, что он якобы восстановил в должности профессора Завгороднего в декабре 2016 году после решения суда первой апелляции.

В беседе с правозащитником Ярославом Гришиным мэр Владимир Буряк рассказал, что не может выполнить решение суда, поскольку ему не подготовили распоряжение помощники. «Я исполню решение суда, когда для этого не будет никаких юридических поправок», — сообщил мэр.

Полную версию диалога политиков опубликовал на своей странице в Фейсбук глава фракции УКРОП в горсовете Михаила Прасол.



Напомним, 6 сентября 2017 года Высший специализированный суд Украины постановил восстановить в должности главврача 5-й горбольницы Сергея Завгороднего. По решению суда, ему обязаны выплатить заработную плату за каждый месяц вынужденного прогула после увольнения – более 200 тыс. грн. Решение ВССУ набрало законной силы с момента оглашения и не подлежит обжалованию.

«Меня, как правозащитника и главу фракции УКРОП в Запорожском облсовете, шокирует, насколько городской глава может цинично плевать на решение суда. В нашей стране мы знаем, насколько тяжело бороться за свои права, как тяжело в наших судах. В этом деле мы прошли 3 инстанции, судились почти 2 года. Выиграли первую инстанцию в Жовтневом районном суде Запорожья, проиграли в апелляции и выиграли высшую инстанцию. Очевидно для всех, что решение Высшего специализированного суда подлежит немедленному исполнению», — отметил депутат-укроповец, адвокат Ярослав Гришин.

Ранее пресс-служба горисполкома сообщала, Сергею Завгороднему не могут вернуть должность главврача 5-й городской больницы, т.к. в резолютивной части решения Высшего суда отсутствует прямой приказ о восстановлении в должности.