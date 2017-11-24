Жильцы многоэтажек Запорожья не будут платить за капремонты

Депутаты Запорожского горсовета не захотели принимать программу софинансирования капитальных ремонтов многоэтажек — «за» набралось только 19 голосов, сообщает 061.

Во время последней сессии депутаты не проголосовали за программу, проект которой предполагал, что ремонты в многоэтажках будут проводить только при условии софинансирования с жильцами. При этом, жильцы будут платить от 3 до 10% общей смены ремонта дома. Остальное — покроет бюджет. Предполагается, что таким образом жильцы будут больше ценить сделанные работы и следить за качеством ремонтов и активнее участвовать в жизни своего дома.

Вопрос обсуждали очень долго. Один из аргументов «против» — в том, что до этого времени 100% сметы ремонта покрывалось из бюджета, поэтому менять ничего не нужно, чтобы жильцам новосозданных ОСМД было не обидно.

Напомним, в Запорожье планировали внедрить электронную «Карту запорожца». Такая карта, как планировалось, будет персональна для каждого жителя Запорожья и предназначена служить идентификатором получения различных услуг.

Правда, когда это произойдет — неизвестно. Поскольку депутаты сняли во время последнего заседания сессии проект решения о внедрении в жизнь «Карты запорожца». Мол, нужно доработать программу.