Запорожский доктор признан лучшим главврачом страны (ФОТО)

Лучшим главным врачом страны в 2017 года признан руководитель Акимовской Центральной районной больницы (ЦРБ) Валерий Строкань.

Свою победу и высокое признание он получил в соревновании с более чем 200 врачами из 20 областей Украины, пишет 0619. Определение победителей состоялось в Киеве, на территории Международного Выставочного Центра в рамках 26-й Международной медицинской выставки «Здравоохранение». Мероприятие традиционно проводился с целью достойной оценки и празднования работы и достижений выдающихся медицинских руководителей всех областей Украины.

Организационный комитет предварительно максимально объективно оценил каждого кандидата-претендента на звание «Главный врач года — 2017». По официальному запросу, областные департаменты здоровья Украины провели внутренний конкурс и предоставили по одному претенденту из своей области, среди которых уже экспертная комиссия мероприятия выбирала победителя, опираясь на детальное исследование предоставленной характеристики претендентов. Во внимание принимали личные достижения главных врачей, их вклад в развитие их медицинского учреждения и отрасли региона в целом.