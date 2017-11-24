Запорожских пассажиров электричек поставили в неловкое положение (ФОТО)

Пошла четвертая неделя ремонта железнодорожной платформы Дачная между городом Запорожье и Мелитополем.

Как сообщила пресс-служба Приднепровской ж/д, 2 ноября был повреждена часть металлического угла, удерживающего железобетонные плиты платформы ст. Дачной (между станциями Плавни и Таврийск, направление — Запорожье-Мелитополь).

В результате 3 железобетонные плиты упали на землю.обвал произошел из-за преступников, которые при попытке кражи сломали важную жб конструкцию.

Руководство дороги обещает устранить проблему к 25 ноября.

Как уже сообщал Верже», просьбы и увещевания коммунальщиков и власти вандалам нипочем — они продолжают портить имущество громады. На этот раз жертвой хулиганов стала остановка на улице Пушкина в Мелитополе.

На ней неизвестный «художник» написал баллончиком фразу «Выходи за рачки». Что это за призыв, одному Богу известно, но стирать его теперь придется коммунальщикам.