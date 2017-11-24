Команда «Запорожье-ZOG» — победитель первого этапа LAVINA Суперлиги 3х3

В Киеве состоялся первый этап официального чемпионата Украины по баскетболу 3х3, в котором приняли участие профессиональные игроки. Чемпионат называется Lavina Суперлига 3х3. Формат соревнований предусматривает 3 этапа в различных городах Украины и заключительный финальный турнир, в который попадут по 16 лучших команд у мужчин и женщин. На предварительные этапы турниров могут заявляться любые команды, статус игрока — профессионал он или любитель не имеет никакого значения. Существует только возрастной ценз, ведь в Суперлиге 3х3 будут играть только те баскетболисты, которым на начало соревнований уже исполнилось 17 лет. Каждая команда может заявить на сезон 6 игроков.

В мужской части первого этапа LAVINA Суперлига 3х3 соревновались 15 коллективов. Шесть команд представляют клубы Суперлиги Пари-Матч (не участвуют в турнире «Будивельник» и «Днепр»). Высшую и Первую лиги представляли по одному коллективу — это «Динамо-Одесса» и «Краматорск» соответственно.

Цвета БК «Запорожье-ZOG» защищали Андрей Кожемякин, Богдан Ясиненко и Эрнесто Ткачук. Победив всех своих соперников на предварительном этапе соревнований и в групповом турнире, коллектив «Запорожье-ZOG» вышел в плей-офф. В четвертьфинале и полуфинале запорожские игроки преодолели сопротивление двух одесских коллективов — Динамо-Одессы (21:16) и БИПЫ(18:16). В финале соперником «Запорожье-ZOG» были неоспоримые фавориты соревнований — «Черкасские Мавпы», в составе которых играют призеры чемпионата Европы по баскетболу 3х3 игроки сборной Украины Александр Кобец и Дмитрий Липовцев. Но запорожские игроки продемонстрировали в этой игре настоящую жажду к победе — они отчаянно боролись в защите, забивали сложные броски в атаке, самоотверженно сражались за каждый мяч и все эти факторы позволили им праздновать победу — 21:19, и это, несмотря на то, что всю турнирную дистанцию ​​они прошли втроем, тогда как у всех их соперников был игрок на замене.

Таким образом, Андрей Кожемякин, Богдан Ясиненко и Эрнесто Ткачук стали победителями первого в истории этапа официальных чемпионатов Украины по баскетболу 3х3, а Эрнесто Ткачук был признан лучшим игроком турнира.