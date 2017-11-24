Многофункциональный стадион получили жители Заводского района Запорожья (ФОТО)

Очередной, четвертый, многофункциональный стадион открылся сегодня в Заводском районе. Теперь на базе школы №33 вместо старой площадки — полноценный спортивный комплекс, своеобразный центр досуга и для школьников, и для жителей района.

Ученики школы подготовили для гостей открытия яркую спортивно-развлекательную программу. После торжественной церемонии для всех желающих воспитанники городских ДЮСШ провели мастер-классы.

Мама одной из учениц школы № 33 Анна Богданова рассказала, что теперь не страшно отпускать детей на такой современный стадион.

— Очень рада, что не только моя дочь, но и дети из близлежащих домов, других школ района могут проводить свое время на такой современной площадке. Ведь не все родители могут отправить своего ребенка в спортивную секцию, а здесь можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, позаниматься на тренажерах. Даже для маленьких есть детская площадка. Это отличный подарок и для детей, и для родителей, — рассказала Анна Богданова.

В 2017 году в Запорожье будет построено 7 многофункциональных спортивных площадок в каждом районе города на базе городских школ. Три из них уже открылись. Стадион в 33-й школе стал четвертым, на котором уже полноценно проводятся спортивные занятия. С открытием комплекса школьников поздравили заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, директор департамента спорта, семьи и молодежи Павел Бланк, директор департамента образования и науки Юлия Погребняк, депутаты горсовета.

— Когда мы только задумывали этот проект, не было четкого представления, какими именно будут стадионы. В каждой из выбранных школ были свои особенности и различные по площади и расположению территории. Сегодня, когда на месте старых спортивных площадок с минимальными возможностями, асфальтовыми дорожками, мы видим современный, европейского класса стадион, можно с уверенностью сказать, что запорожские дети получают лучшие условия для учебы и досуга. Это не только спортивная площадка — это место для полноценного семейного отдыха, — подчеркнул Анатолий Пустоваров.

На очереди — открытие стадионов в 98-м коллегиуме в Александровском районе, в Шевченковском районе в школе № 93, в Хортицком районе в 92-й школе.