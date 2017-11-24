Свыше 60 жителей Запорожья заразились вирусом гепатита А

По информации пресс-службы Запорожской облСЭС, в 2017 году в Запорожье зарегистрирован 61 случай заболевания вирусным гепатитом А.

За прошедшую неделю в областном центре зарегистрировано 2 случая заболевания вирусным гепатитом А.

Напомним, две недели назад в реанимационное отделение Запорожской областной клинической больницы поступили двое горожан, отведавших вяленую рыбу. Обоим мужчинам во время осмотра установлен диагноз «ботулизм», который, увы, подтвердился. Во время расследования ЧП оказалось, что пострадавшие употребляли в пищу вяленую рыбу с икрой домашнего приготовления. К сожалению, больные находятся в тяжелом состоянии.

Последние три года ботулизм ежегодно укладывает на больничные койки в среднем 12 жителей Запорожской области. Так, в 2015 году инфекция ботулизма зафиксирована у 12 человек, из которых двое умерли, в 2016 году – также 12 заболевших. В 2017 году заболевших ­ уже свыше 10. Летальных исходов удалось избежать чудом.