Тайны свержения начальника рыночного отдела «ЛНР»…

«23 ноября, на третий день политического кризиса в Луганске появились сообщения о бегстве главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого в Россию. По данным «Новой газеты», в автомобильном кортеже, который утром в четверг выехал из Луганска в направлении российской границы, находится Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и еще несколько человек из руководства республики. Правительственные здания при этом по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники МВД ЛНР и министерства госбезопасности соседней самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)». («Лента.ру»).

Итак, путинский информресурс подтвердил, что «госпереворот» в опереточной «ЛНР» состоялся. Нас тут же пожурят, что мы пользуется такими источниками. Да! И прости нас читатель, но все «зоряны» и все «шкиряки» с их информацией по т.н. «ДНР-ЛНР» давно вышли из доверия.

Но продолжим «разбор полетов». 20 ноября Плотницкий обозвал своего «министра внутренних дел» Игоря Корнета проукраинским заговорщиком и снял его с должности. Тот с увольнением не согласился, а ввел подчиненных ему бандитов в центр Луганска. На помощь ему отправились «три калеки» из т.н. «ДНР». Т.е несколько крытых грузовых машин, два БТР и зенитная установка (спаренный крупнокалиберный пулемет) ЗУ-23. Все это войско проследовало из Донецка до Луганска и типа выступило на стороне заговорщиков.

Корнет тут же обвинил уже Плотницкого и Ко и тоже в проукраинском заговоре. Тут же появилось несколько фейков из цикла «Порошенко, введи войска!» и даже «Билецкий (народный депутат, командир «Азова»), введи войска!», типа подписанные беглым «вождем» «ЛНР».

Словом, кураторы из российских спецслужб посчитали возможным этот типа переворот. Зачем? Рассмотрим варианты. Сотрудник Луганской областной инспекции по делам защиты прав потребителей — и даже начальник его рыночного отдела, где-то всех достал на должности «главы ЛНР». Т.е. тамошнего избранного 4 ноября 2014 года «президента».

Это первое. А второе: Путин начинает большую игру и подобные плотницкие — удобные пешки на его доске. В чем суть игры? Курт Волкер от американского истеблишмента и Владислав Сурков от путинской камарильи о чем-то договариваются. В Сирии почти завершена война с российским участием — говорят, что даже победой над ИГИЛ. В Сочи впервые в истории состоялись переговоры президентов России, Турции и Ирана. В Германии — политический кризис. Т.е. после выборов не удается сколотить правящую коалицию, и здесь предстоят новые выборы. Трамп и Путин провели часовой телефонный разговор. Россия в ожидании коллапса, связанного с вводом в начале 2018 года новых американских санкций.

Что выплывает из всей этой мозаики? Для ответа на вопрос согласимся с утверждением, что от официального Киева уже ничего не зависит. Ни в глобальных разборках, ни в Европе, ни в Украине, ни на Донбассе. Сегодня Петр Алексеевич Порошенко лишь из последних сил удерживает парламент от принятия во втором чтении закона «о реинтеграции Донбасса». Голосование последнего в первом чтении позволило Президенту продавить 5 октября такой нужный Волкеру-Суркову другой закон — о продлении на год особого статуса Донбасса.

Это решение далось г-ну Порошенко большой кровью, а именно включением в упомянутый закон «о реинтеграции» положений, что Россия — агрессор, а территории, которые она захватила на Донбассе — оккупированные.

В случае окончательного голосования этого закона — вопрос разрыва дипотношений и закрытия границы с Россией становится лишь вопросом времени.

Крым, как вы понимаете, из этой обоймы выпадает. И не просто так!

Но пока вот о чем: в зависимости от видов Трампа на Украину, хотя бы на Донбассе возможно прекращение войны. Или ее обострение (чтобы еще больше склонить нас к убийственным «реформам»). Впрочем, давайте мыслись позитивно: куда уж дальше «реформироваться»: экономика и банковская система — в руинах, голосов под продление моратория на запрет продажи земли нет. Стало быть, хватит воевать! Цели МВФ (Ротшильдов) в этой войне уже достигнуты.

Но мы там что-то про Крым заикнулись? Вот-вот. Главные цели, скажем так, тех же в этой войне, но касательно России — это Крым. Который — в случае юридической чистоты его вхождения в РФ, становится то ли американским, то ли израильским. (См. жестокие санкции г-на Порошенко к депутату от РП Ляшко Андрею Артеменко, «выдавшему» эту тайну).

Но Путин сейчас на подъеме! У него выборы и ему нужен успех. И он вроде бы есть — победа над ИГИЛ. Кроме того, сколачивается мощный региональный союз Россия-Турция-Иран. В противовес такому же — США-Израиль-Саудовская Аравия. Проба сил в Сирии обоих союзов была удачной. Поэтому просто так отдавать Крым Путин не собирается, как и покорно ждать санкций. Мнение Киева (даже, допустим официально признавшего потерю полуострова) здесь роли не играет.

Т.о. у Путина есть месяц с небольшим, чтобы втолкнуть ДНР-ЛНР в Украину, закрыть тему войны и взяться за глобальное противостояние из США на других направлениях. Самый простой вариант этого «подарка» Украине — это эвакуация одиозных фигур т.н. «ДНР-ЛНР» в Россию, и замена их другими, но уже «проукраинскими» бандитами. Типа смотри народ России — Донбасс сделал свой выбор…

И тогда столько приятных моментов возникнет! Войны на Донбассе нет — Европа поморщит носик по Крыму и… отменит санкции. С Украиной Порошенко у Путина и так дружба, но в случае мира уже не будет оснований даже прятаться. И никакого «закона о реинтеграции» уже не требуется, но закон «о спецстатусе ОРДЛО» будет действовать до 5 октября 2018 г.. Украина получает очередной удар под дых. Т.е. убитую экономику и промышленность бывших «ДНР-ЛНР», а главное ненавидящих «бандер» здешних жителей, которые с радостью проведут упомянутых выше бандитов и в Верховную Раду тоже.

Неплохая попытка, г-н Путин!

Да, тут вот что еще нужно сказать. Доця «министра МВД» т.н. «ЛНР» Корнета (т.е. того, кто держит в плену и пытает украинских заложников) учится в Харькове на прокурора. По выпуску будет привлекать участников АТО к ответственности…

Леонид Романовичев