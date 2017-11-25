Беременную запорожанку погрузили в медикаментозный сон, чтобы спасти

Пострадавшую в харьковском ДТП уроженку Энергодара выписали из больницы

Беременную Жанну Власенко, пострадавшую в результате ДТП с многочисленными жертвами, которое произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года, выписали из областной клинической больницы.

Как сообщила заместитель главврача по хирургической помощи Ирина Лодяная, женщина выписалась в абсолютно удовлетворительном состоянии.

«Была очень рада, что она, наконец, уезжает домой. Состояние ребенка стабильное, состояние это контролировалось постоянно. Мы надеемся, что она придет к нам рожать вовремя и все будет хорошо», — рассказала Лодяная.

Напомним, в результате ДТП 30-летняя Жанна получила получила тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую травму и перелом таза. Пострадавшая на момент аварии находилась на шестом месяце беременности. После ДТП она три недели находилась в состоянии медикаментозного сна