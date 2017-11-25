Депутаты обрисовали виденье проблем Энергодара

17 ноября депутаты Энергодарского городского совета сразу четырех политических сил: «Новая политика», «Сильная Украина», «Блок Петра Порошенко», ВО «Батьківщина» и внефракционная Оксана Папалуца отчитались перед избирателями о своей работе в течение года. Рассказывали о деятельности на округах и в составе комиссий, подготовленных проектах решений и инициированных ими изменениях в коммунальной и других сферах.

В частности, говорили о вопросах, касающихся регламента работы горсовета, расходов на коммунальные предприятия, отчетов директоров КП, сохранения первичной документации и доступа к ней общественности города. Проинформировали, сколько средств каждый потратил на материальную помощь из депутатского фонда. И отметили, что почти все депутаты давно исчерпали имеющийся ресурс в 45 тысяч гривен, а это говорит о том, что потребности энергодарцев значительно больше. Поэтому размер помощи из депутатского фонда необходимо увеличивать.

Поскольку отчитывались именно оппозиционные к городской власти депутаты, они не скрывали, что посещали далеко не все сессии городского совета, в чем их нередко упрекают. Но по-прежнему придерживаются по этому поводу принципиальной позиции. Говорят, что до сих пор так и не увидели готовности городского головы Павла Музыки учитывать мнение этой части депутатского корпуса, которые тоже были избраны энергодарцами.

Так, Сергей Холод еще раз заявил о том, что городская власть пытается незаконно выделить 65 миллионов гривен на управление коммунальной собственности и КП. И «толкают» этот вопрос с помощью пакетного голосования, ночных сессий. Кроме того, средства на ремонт жилых домов выделяются тем депутатам, которые являются представителями Оппозиционного блока и подчиненными мэра, тем самым поделив жителей города на «своих» и «чужих», отметил Сергей Федорович.

Не обошли на отчете и вопрос о повышении в Энергодаре тарифов. Это решение депутаты оспаривают в суде. Как сообщил депутат городского совета Анатолий Анохин, недавно в Днепре была выиграна апелляция, и, вопреки решению судьи Максима Капустинского, рассмотрение этого дела снова вернули в суд первой инстанции. Только рассматривать его будет уже другой судья. «Теперь нам дано право доказать, что тарифы в Энергодаре были повышены незаконно», — резюмировал Анатолий Анатольевич.

Значительную часть времени депутаты посвятили общению с избирателями, которые пришли на встречу. Большинство из них – это мамы детей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном и дорогостоящем лечении. Но, к сожалению, они уже длительное время не могут получить причитающиеся им лекарства, которые финансируются из городского бюджета.

Прокомментировал эту ситуацию Сергей Холод:

« В прошлом году к домам депутатов именно нашей группы водили людей из этой социально уязвимой категории. С транспарантами и плакатами. Но могу сказать уверенно – проблема в неправильном планировании! Бюджет Энергодара на 2017 год был принят в январе. Павел Музыка и структуры городского совета, насколько я понимаю, приняли бюджет в части своей заработной платы, премий, содержания аппарата, бензина и прочих расходов. Все это заложили сразу на год. А вот то, что касается социальной сферы, не могут посчитать уже два года. Я сегодня разговаривал с начальником УТЗН и сказал, что мы будем ставить вопрос о снятии ее с должности в связи с неудовлетворительной работой. Потому что играть на бедах людей и говорить, мол, идите к депутатам, они же не ходят на сессии… Но сейчас своим распоряжением Музыка распределил 1,8 миллионов гривен в обход сессии – решением депутатской комиссии. Почему-то на проект реконструкции парка 1,8 млн выделили, а детям-инвалидам на лекарства – нет! Депутаты, им, дескать, мешают. И на отчете мэра мы обязательно спросим, почему так»

Тем не менее, депутаты уже в который раз подтвердили свою готовность прийти на сессию в любое время и проголосовать исключительно за социальные вопросы, если власть не будет пытаться «спрятать» среди них вопросы коммунальные, которые тянут на миллионы.

Далее отчет превратился в диалог между депутатами и энергодарцами. Кто-то пришел поблагодарить их за принципиальность позиции, за полученную в течение года помощь, кто-то — упрекнуть, мол, давно уже надо принимать решительные действия. В ответ депутаты говорят: пока есть хоть какие-то шансы на разрешение политического кризиса мирным путем, будут к этому стремиться. Но на то должна быть воля не только депутатов, но и городского головы. Поэтому, они все еще настроены на диалог.

Карина Стрельникова