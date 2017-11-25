Жительница Запорожья замерзает в собственной квартире с маленьким ребенком

В подъезде дома 163а на ул Гоголя Александровского района Запорожья так и не включили отопление, а на все заявки коммунальщики отвечают лживыми ответами: работы выполнены.

По словам жительницы дома Александры Артемовой, службы 15-80 и КП «Місто для людей» уже месяц не реагируют на заявки жителей подъезда.

«С начала отопительного сезона не работает отопление в 7 подъезде на ул Гоголя, 163а. Из-за этого, мы с маленьким ребенком уже месяц не можем жить в холодной квартире. Только мною подано больше десятка заявок, вот некоторые из них: 118004, 94634, 92296, 90339, 122635, итд. Но, тем временем, отчитываются, что работа сделана, присылают вот такие ответы. Мы обращались в горисполком, в Киев на урядовую линию, — действий нет», — сообщила Александра Артемова.