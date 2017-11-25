Нардеп из Запорожья против разрыва связей с Россией

В эфире телеканала 112 народный депутат Игорь Артюшенко, избранный в Верховную Раду от Запорожья, ответил на вопрос, стоит ли Украине разрывать дипломатические отношения с Россией, сообщает «Новый день».

— Эмоционально я за то, чтобы разорвать. У нас, действительно, идет российско-украинская война, российский агрессор топчет украинскую землю. Но это эмоция. Включаем разум и логику – два миллиона украинцев сейчас находятся на территории Российской Федерации. Если мы закроем нашу дипломатию, кто о них там будет заботиться? – спросил Игорь Артюшенко.

К тому же, политик заявил, что разрыв экономических связей с Россией приведет к утрате рабочих мест.

— Если все это разорвать, у нас не будет зарплат, не будет возможности содержать украинскую семью и украинское государство проиграет. Я за то, за принятие таких решений, которые работают на благо украинской экономики, — резюмировал Игорь Артюшенко.