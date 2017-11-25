Патрульные полиции обмотали опасного горожанина бинтами (ВИДЕО)

Житель Запорожья пытался покончить с собой после ссоры с женой, при этом он угрожал убийством и супруге.

По информации пресс-службы патрульной полиции, тревожный вызов поступил рано утром 23 ноября: мужчина собирается сигантуть с верхнего этажа многоэтажки на ул. Бородинской. Когда инспекторы прибыли на место, то в помещении здания никого не обнаружили, но родственник суицидника заявил, что тот находится в квартире и угрожает убийством своей жене.

Патрульные успели вовремя — неадекватный мужчина с ножом в руке пообещал перерезать всех. Но затем перерезал вены себе. Патрульные быстро перевязали рану бинтами. Дальше 27-летнего мужчину отвезли в психиатрическую больницу.