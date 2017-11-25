Ректоры и студенты вузов Запорожья поддержали марафон донорства «В капле крови-спасенная жизнь» (ФОТО)

Донорский марафон «В капле крови – спасенная жизнь» Запорожской областной больницы стартовал и привлекает все больше и больше желающих приобщиться к благородному делу.

Следующими эстафету добра и взаимопомощи переняли ректорат и студенты запорожских ВУЗов – Запорожского национального и Запорожского государственного медицинского университетов.

С самого утра в отделении трансфузиологии наблюдался немалый ажиотаж: как всегда, молодые люди активно поддержали донорское движение. В итоге, около 50 учащихся ВУЗов выполнили, по их словам, свой моральный долг.

Сегодня гостей, во главе с руководителями университетов, встречал лично главный врач Запорожской областной больницы Игорь Шишка. Как отметил Игорь Васильевич, актуальность темы донорства определяется простыми фактами: каждый 4-ый из нас хоть раз в жизни будет нуждаться в переливании крови. Такой реалистичный взгляд на проблему мотивирует становиться донором даже тех, кто никогда об этом не задумывался: «Мы открываем очередной день марафона по донорству в компании руководителей крупнейших высших учебных учреждений. Это известные публичные люди, авторитет которых может призвать не только студентов, но и всех горожан, отвлечься от повседневных рутинных забот и обратить внимание на животрепещущую проблему – нехватку донорской крови».

Важность донорства подчеркнул и Юрий Колесник, доктор мед. наук, профессор, ректор Запорожского государственного медицинского университета. По его словам, будущие медики как никто другой знают о значимости донорской крови в лечении, поэтому студенты ЗГМУ активно принимают участие в марафоне «В капле крови – спасенная жизнь». Кроме того, дни донора регулярно проходят и на территории ВУЗа.

Поддержали медуниверситет и студенты Запорожского национального университета. Личный пример того, как можно помочь людям, чья жизнь оказалась на волоске, показал ректор ЗНУ, народный депутат Украины Николай Фролов.

«Я уже не раз был донором и планирую продолжать сдавать кров. Считаю, что донорство – это поступок, благородное дело, которое поможет спасти жизни нашим землякам. Я благодарю организаторов марафона за инициативу и создание такого проекта и сегодня личным примером призываю всех неравнодушных поддержать его».

После выступления перед журналистами, гости отправились в операционную сдавать кровь. По подсчетам трансфузиологов, за сегодняшний день удалось собрать чуть больше 30 литров крови! А суммарный результат за три дня марафона и вовсе ошеломляет – собрано 120 литров крови! Даже при среднем перерасчете эта кровь может спасти более 800 человек!

Напоминаем, что марафон донорства в Запорожской областной больнице продлится до 30 ноября. Всех желающих сдать кровь и помочь тем, кто попал в беду, ждут в отделении трансфузиологии в будние дни с 09.00 до 13.00 по адресу: Ореховское шоссе, 10, 1 этаж консультативной поликлиники ЗОКБ.