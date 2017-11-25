Российской валюте предрекают крушение

«Мы ожидаем первую цель в 125 рублей и далее – 250 рублей за один доллар“ — огорошил россиян биржевой аналитик Степан Демура.

21 ноября в программе PRO Финансы на канале РБК на вопросы телезрителей отвечал финансист Степан Демура, который сделал шокирующий прогноз относительно курса российского рубля: «До конца года ожидается еще одна коррекция, которая может привести к укреплению нашей валюты до уровня 56-57 руб., после чего доллар резко улетит вверх».

Эксперт сообщил, что временное усиление рубля обеспечивается отсутствием движения цен на рынке российских облигаций, но анализ ситуации на мировом валютном рынке четко показывает точку отсчета, с которой начнутся сильнейшие подвижки котировок: «Спокойствие продлится еще месяц и одну неделю – ровно до Нового года. Уже в январе шоу с крепким рублем закончится!»

После вопроса ведущего программы о том, сколько может стоить доллар в 2018 году, Степан Демура был категоричен: «Мы ожидаем первую цель в 125 рублей и далее – 250 рублей за один доллар. Хочу отметить, в данный момент я не шучу».

На вопрос слушателя относительно действий Центробанка РФ в ситуации резкого роста курса доллара эксперт сообщил, что, по его мнению, процентная ставка ЦБ достигнет уровня 20-30% (сейчас 8,25%), а Правительство, как минимум, один раз прибегнет к секвестру бюджета, т. е. пропорциональному уменьшению всех его расходных статей.

Между тем, действительно, рубль с середины октября неуклоннно движется по нисходящей, вниз. За месяц с небольшим рубль зримо подешевел, невзирая на то, что нефть нефть держится на стабильно высоком уровне. Напомним, что с лета она выросла в цене, более чем на 5%, приблизившись вплотную к 65 долларам за баррель, а рубль при этом замер на месте, а потом понемногу стал откатываться вниз. Подобные тенденции не могут не настороживать участников рынка.