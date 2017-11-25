У блуждающей по Запорожью девицы отобрали мешочек марихуаны (ФОТО)

Патрульные полиции обратили внимание на странную женщину, блуждающую у заброшенного здания. Наметанный глаз определил — наш клиент.

Патрульные провели поверхностную проверку горожанки и обнаружили у нее мешочек, в котором хранилось засушенное вещество с характерным запахом марихуаны.

Женщина пояснила, что это конопля, которую она вырастила и засушила для собственного потребления (за хранение наркотика срок куда меньше, чем за сбыт).

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, на место задержание прибыла следственная группа Днепровского отделения полиции. У 37-летней запорожанки изъяли наркотики, вес которых составил четверть килограмма.