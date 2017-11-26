В Запорожье уничтожили бюст Сталина

Вчера, 25 ноября, в День памяти жертв Голодомора у бывшего офиса запрещенной коммунистической партии неизвестные люди разбили памятник Сталину

«Запорожье лишилось последнего памятника Сталину, который стоял в офисе коммунистов», – написал в соцсети Никита Долинников.

Неизвестные подъехали к бывшему зданию обкома КПУ, расположенному рядом с Малым рынком, зашли туда и вынесли бюст Сталина на улицу, где он и был разбит. Затем остатки привезли под памятный знак Голодомора.

Напомним, памятник Сталину был со скандалом установлен в Запорожье в 2010 году. Он стоял у офиса коммунистов, затем был распилен неизвестными. Через некоторое время – взорван. После этого коммунисты организовали сбор средств и памятник восстановили, он стоял за стеклом и ролетами в офисе КПУ.