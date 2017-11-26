Гандболисты «Мотора» из Запорожья отомстили македонцам за конфуз 4-го тура (ВИДЕО)

Напомним, в первом матче с македонским «Металлургом»,

гандболисты запорожского «Мотора» в поединке 4 тура группового турнира Лиги чемпионов на своей площадке сенсационно потерял очки с македонским «Металлургом», сыграв в ничью со счетом 28:28. Подопечные Патрика Ромбела провалили старт матча, в результате чего ушли на перерыв проигрывая с разницей в шесть мячей, но во втором тайме, сократив разрыв в счете, вырвать победу не смогли.

В Македонии запорожцы первыми успешно атаковали – 0:1 — на первой минуте матча после гола Павла Пачковского. Костадин Петров счёт сравнял – 1:1. Чемпион Украины не стал откладывать решение «македонской проблемы» в долгий ящик: после результативных штурмов Алексея Шинкеля, Захара Денисова и Максима Бабичева – 1:5 на 6-й минуте игры. Хозяева немного «подтянулись» после удачных посягательств Костадина Петрова и Александара Гуглеты на рамку Виктора Киреева – 3:5 на 9-м обороте секундной стрелки. «Моторостроителей» такой незначительный перевес не устраивал, что было очевидно по безудержному рвению Алексея Шинкеля (забрасывавшего не только «рабочей», но и левой рукой), Максима Бабичева, Сергея Шельменко. На 19-й минуте первого тайма – 6:10. Жарко Пешевски заработал для своей команды пенальти, попав при этом в лицо Виктору Кирееву. На 7-метровый вышел Антон Терехов (который бесменно отзащищался остальную часть поединка). Этот штрафной Терехов не отразил, но после его заступления на пост стартовала «борьба 16-х»: Дарко Арсич (№16) в воротах «Металлурга» против Антона Терехова (№16) на последнем рубеже «Мотора». Оба были хороши, но к счастью, страж моторовских ворот «был неотразим» чаще. 7:12, 8:13, 9:14. На 27-й минуте первой половины встречи блестящим броском через всю площадку прорвал «незащищённую» вражескую паутину Сергей Шельменко – 9:15. Ему ответил Божо Анджелич – 10:15. Терехов взял 7-метровый в исполнении Гуглеты, но его самого обхитрил Жарко Пешевски. Крайний голом в первом тайме отметился Евгений Буйненко, отправивший мяч в рамку Арсича с 13 метров (!). 11:16 – промежуточное достижение команд.

Переступать голевые отметки во второй тридцатиминутке игрокам Александара Йовича стало ещё труднее: запорожские гости чувствовали себя очень комфортно на неродной площадке, препятствуя продвижению хозяев вперед. На 6-й минуте Терехов ликвидировал «7-метровую попытку» Филипа Кузмановски, а на 8-й Арсича с 7-метровой линии пробил Артём Козакевич (13:19). В целом, вторую половину игры смело можно назвать «испытанием штрафными бросками»: для «Мотора» назначили 6 пенальти, для «Металлурга» – 2. Вторая дружина македонского чемпионата свои возможности реализовала, а флагман украинского гандбола – не вполне (Артём Козакевич дважды был точен, один раз промахнулся, затем Айденас Малашинскас два раза низверг вратаря противника, один раз допустил промах). Цифры более чем благоволили игрокам лучшей команды Украины – 13:22, 14:23, 15:25. За 10 минут до истечения основного времени – 18:26. Эти восемь пунктов отставания остались максимумом, которого за оставшееся время добился «Металлург». 22:30 после броска Халила Яганьяца на 28-й минуте второго тайма стали итоговым счётом игры.