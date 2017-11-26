Жители Энергодара нещадно раскритиковали работу мэра и его команды

Терпение лопнуло! Именно с таким настроением большинство энергодарцев пришли на круглый стол, посвященный коммунальным проблемам. Состоялся он по инициативе Координационного совета по вопросам развития гражданского общества. И граждане воспользовались возможностью посмотреть в глаза мэру, его заместителям и руководителям КП ПКС, спросить, когда, наконец, наведут порядок в жилищно-коммунальной сфере. Когда дороги, кровли, межпанельные швы, подъезды будут отремонтированы

Много времени посвятили обсуждению неработающих месяцами лифтов. Пока власти разводят руками, люди справедливо возмущаются. Например, среди многих других лифтов в городе уже долгое время не работает подъемник и в доме по проспекту Энергетиков, 8.

«Каждый день мне нужно дважды подняться и спуститься. Я вешу 42 килограмма, ребенок вместе с коляской – 30 кг. Эта проблема привела к заболеванию. Я уже потратила на лечение более 4 тысяч гривен. И курс нужно повторить. Кто несет за это ответственность? Почему руководство города забывает, что за такими проблемами стоят живые люди?! Услышьте, живые люди! В моем подъезде много пожилых, семьи с маленькими детьми. Почему у нас такой позор? Молодой прекрасный город. Но ходим пешком, протекают кровли. Я обращаюсь ко всем руководителям, включая мэра. Вы можете прийти и помочь мне поднять коляску. Но один раз. А я вынуждена это делать по несколько раз в день. Что мне как гражданке Украины делать? Жить здесь? Ну, значит я буду жить в мэрии!» — говорит жительница дома Тамара Белик.

Тамара пообещала: если ничего не изменится, она вместе с другими энергодарцами, которые уже начали просыпаться и объективно оценивать работу власти, начнет ходить на сессии городского совета. Вот только не хочется тратить свою жизнь на то, что должны делать уполномоченные на решение коммунальных и других вопросов люди. Но оказалось, Павел Музыка совсем не против визитов горожан на сессии, он только «за». Приходите, мол, объясните депутатам, как они не правы. В свою очередь, после этой ремарки Тамара Белик предложила: тогда уж и зарплату за мэра получать нужно будет ей, если уж придется выполнять его работу. Причем, говорит, в отличие от Павла Алексеевича, привыкла работать качественно.

Еще одной крайне болезненной темой стало обсуждение качества ремонта кровли. На круглый стол пришли люди, пострадавшие он сомнительных подрядчиков. Им хотелось спросить, почему мэр каждый раз выбирает организации, из-за которых постоянно возникают беды.

Своим опытом поделился и Анатолий Домбровский, житель дома по ул. Украинская, 12:

«Я вам расскажу, какие эти подрядчики. У нас в подъезде делают козырек. Снимают старое покрытие, вроде как должны положить новое. Что вы думаете!? Пришли с лестницей пацаны. Ни экипировки, ни отличительных знаков, ни спецодежды, ни инструмента. Пришли, лестницу поставили, сверху все сбросили. Смотришь, попили пива, попили водки… Все, нету пацанов! Ладно, через время что-то постелили, по технологии или нет, не понятно. Потом делают слив. Ни инструментов нет, ничего. Они с соседнего дома тянут переноску, берут дрель, лезут наверх по лестнице и что-то сверлят. Я выхожу, спрашиваю: «Мужики, вы что делаете!? Сейчас будет идти ребенок, например, наступит. Чем это может закончиться?». Какая у вас, спрашиваю, организация. Они мне: да какая организация! Нас кум попросил, денег подзаработать хотим. Вы понимаете? Алкаши, наркоманы, люди без определенного места жительства и специальной подготовки! Вопрос: с кем вы заключили договора?»

Но у городского головы уже третий год подряд ответ один: во всем виноваты депутаты, так как средства заблокированы. Нанимают тех, на кого хватает денег. Но уверяет: все под его личным контролем. Цитируем Павла Алексеевича:

«То, что вы сказали, я частично подтверждаю. Сам лично поднимался на крыши, лично смотрел и говорил подрядчикам о том, что люди неизвестной наружности и в непонятном состоянии действительно пытаются выполнять работы. На что подрядчик отвечал: идет черновая подготовка, а уж покрывать будут специалисты. К большому сожалению, за те деньги, которые платят подрядные фирмы, никто из квалифицированных специалистов не хочет идти».

В ответ от горожан мэр услышал, что только плохой руководитель лично будет лазить по крышам, для этого у него должны быть ответственные лица. И толку от такого «контроля» нет, поскольку который год подряд в Энергодаре – одни и те же проблемы. И они никак не устраняются.

На этой встрече десятки энергодарцев поднимали вопросы, которые не решаются годами. Большинство из них получают от власти только бумажные отписки. А потому выступающих было много. И, скажем откровенно, это был просто шквал критики в адрес Павла Музыки и КП ПКС.

Энергодарцы, которые пришли на круглый стол, буквально требовали от мэра назначить, наконец, директора ПКС, чтобы хоть с кого-то можно было спросить за качество работ. Ведь не секрет, что от исполняющих обязанности пользы совсем немного.

А между тем человек, которого считают неофициальным, но крайне влиятельным руководителем коммунального предприятия (причем значительно больше, чем мэр со всеми его заместителями) с интересом наблюдал за тем, что происходит в зале. И даже внес собственное предложение. Экс-директор КП ПКС Андрей Коврижкин предложил составить график посещения депутатами сессионных заседаний. Но закончить мысль ему не дали. С криками «Позор!» и «Банду прочь!» выступление Андрея Юрьевича было прервано горожанами. Такой вот «сердечный» прием.

Вот на такой ноте и закончилась эта встреча. Впрочем, ее участники успели принять резолюцию. Власти дали определенные сроки, чтобы устранить все замечания и начать, наконец, работать. Что из этого выйдет, посмотрим. Как говорится, дальше будет…

Карина Стрельникова