Кому в Запорожье добавили пенсию, кому добавят? 

Этот материал мы подготовили в первую очередь в помощь тем, кто уже получает пенсию. Таких в Запорожской области 575 тысяч человек. 509 тыс. пенсионеров уже заметили повышение выплат в октябре. В среднем пенсии увеличились на 693 гривны. Но кто­-то получил 140 гривен, кто-­то ­ 300, а кто­-то добавки не дождался вовсе. И началось настоящее броуновское движение в учреждениях Пенсионного фонда (ПФ)

Без паники и ажиотажа!

Ответы из ПФ вы почитали, мы же в свою очередь считаем необходимым сделать уточнения и дополнения, чтобы помочь читателю сориентироваться в важных для понимания ситуации вещах.

Для начала успокоим всех пенсионеров: не волнуйтесь насчет надбавки! Как нам удалось узнать, тем, кому не сделали перерасчёт в октябре, все формальности должны были завершить не позже ноября.

Заметим также, что структуры ПФ всем, кому положено повышение выплат, отправили письма. В них раскрыт механизм повышения пенсии конкретного получателя и указана ее сумма.

Кроме того, на сайте Главного управления ПФ в Запорожской области указаны телефоны «горячих линий», в том числе и районных управлений, куда все желающие могут позвонить и получить необходимую информацию. Правда, конкретную сумму начисленной пенсии вам не скажут, ибо последняя относится к разряду персональных данных и является закрытой. Ведь позвонить от вашего имени может каждый желающий, и «любимый» сосед в том числе.

Поэтому, если требуется узнать точную цифру, придётся посетить учреждения Пенсионного фонда. Тут, опять же, постараемся успокоить наших пенсионеров. В городе «ходит» молва, что закрыт ряд районных управлений и теперь, например, с Космоса нужно ехать в Шевченковский район.

Да, с начала текущего года проведена реорганизация структур ПФ с сокращением части персонала. Достаточно сказать, что из 12 управлений в области осталось лишь 5. Но для посетителей ничего не изменилось. В каждом районе — даже там, где райуправления упразднены, по прежним адресам работают т.н. «единые окна» — общественные приёмные. Здесь все посетители консультируются, получают необходимые справки, сдают документы на первичное назначение пенсий и на их перерасчёт.

Кому пенсии не увеличили

Скажем также о тех, кого процедура увеличения пенсий не касается. Это — научные работники, госслужащие, работники прокуратуры, судьи. Впрочем, в законе прописано, что указанные категории граждан могут получать не специальные пенсии, а на общих основаниях, т.е. согласно Закону об обязательном пенсионном страховании. И если по этому документу пенсия будет выше, никто не возбраняет ее переоформить и получать.

Что касается госслужащих, которые продолжали работать не по своей основной специальности, а на других должностях, то они могут подойти в ПФ для пересчёта пенсий. Тут важно и такое: если вновь принятые законы будут предусматривать повышение специальных пенсий, любой пенсионер сможет беспрепятственно перейти на тот вид пенсии, который ему наиболее выгоден.

Кстати, сегодня разрабатывается закон об «осовременивании» пенсий для военных. Есть надежды, что парламентарии одобрят документ, и ПФ в принципе готов пересчитать военные пенсии уже с 1 января 2018 года. Кстати, численность военных пенсионеров в нашей области — 22,1 тысячи человек.

«Осовременивание» пенсий. Подводные камни

Добавим, что отмеченный выше процесс повышения пенсионных выплат на языке законодателей называется «осовремениванием». Читая ответ из ПФ, читатель, наверное, обратил внимание на «величину оценки одного года страхового стажа в размере 1%». Интересно, что до этого подобная «оценка» составляла 1,35%. По вопросу, какими пенсии будут на практике, мнения разделились.

Главное управление ПФ в Запорожской области считает, что с 1 января 2018 года вновь назначенные пенсии будут выше, т.к. средняя зарплата по Украине для этих пенсий будет применятся не за три последних года, как на сегодняшний день, а за два: 2016 и 2017 годы.

А депутат Роман Семенуха («Самопомощь») в интервью порталу «Страна.ua» заявил: «Всем новым пенсионерам с 1 января 2018 года на треть будет уменьшена новая пенсия. Более того, тем миллионам людей, к которым сегодня обращается правительство, говоря об «осовременивании» пенсий, также «осовременивание» будет обеспечено не по коэффициенту 1,35, а по коэффициенту 1».

Чтобы объяснить читателю, что означают другие формулировки, в частности, о социальной пенсии лицам, не обеспечившим себе необходимого страхового стажа, предложим выдержку из материала «Пенсионная реформа» (сайт www.raschet-pensii.in.ua): «Социальная помощь устанавливается, исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в следующем размере:

1) 100 процентов — инвалидам I группы, женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня»;

2) 80 процентов — инвалидам II группы;

3) 60 процентов — инвалидам III группы;

4) 50 процентов – священнослужителям и церковнослужителям при подтверждении факта такой работы в установленном порядке;

5) 30 процентов — всем остальным».

Т. е. максимум (100%!) упомянутой социальной помощи на текущий год составляет: 1247 грн. — с 01.01.2017 г. по 30.04.2017 г.; 1312 грн. — с 01.05.2017 г. по 30.11. 2017 г.; 1373 грн. — с 01.12.2017 г.

И уже, наверное, последнее уточнение. Возвращаясь к теме «покупки» страхового стажа, отметим, что минимальный взнос сегодня — 704 грн. за каждый недостающий до стажа месяц (22% ЕСВ от 3200 грн. минимальной зарплаты).

Для полноты же картины в качестве иллюстрации предлагаем ещё инфографику, подготовленную нашими коллегами из «Факты-ICTV».

Светлана Третьяк