Майбутнім пенсіонерам Запоріжжя потрібно знати

Як відомо, з 11 жовтня набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”. Він широко продовжує висвітлюватися в пресі. Проте у наших громадян щодня виникають нові питання. Багато положень закону потребують для пересічного пенсіонера додаткових роз’яснень. Тож такі пояснення на запитання редакції «Верже» надала в.о. начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Світлана Олексіївна Жмурко

— Буквально тезово охарактеризуйте основні положення Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”.

— Невелике уточнення: так, закон в цілому вступив у силу з 11.10.2017 року, проте частина його норм набула чинності з 01.10.2017 року, а деякі норми запрацюють і в пізніші періоди.

— Що ж змінилося для наших пенсіонерів з 1 жовтня 2017 року?

— Пенсіонерам здійснено перерахунок пенсій – «осучаснення», перш за все, щоб ліквідувати розриви у розмірах пенсій залежно від року призначення. Останнє «осучаснення» проводилось в 2012-­му році із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2007 рік (1197,91 грн.). Середня зарплата по Україні, яка застосовується при обчисленні пенсії, зросла до 3 764,40 грн., або більше ніж в 3 рази. Перерахунок пенсій ліквідує цей дисбаланс.

Всі пенсії перераховувались для кожного пенсіонера індивідуально, але за єдиною формулою. Формула не змінилася, змінилась лише величина показників цієї формули.

Також перерахунок призначених до 01.10.2017 року пенсій проведено із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%. В результаті ті, хто працював більше років і довше сплачував страхові внески, отримали більші підвищення. Але розмір доплати залежав не тільки від трудового стажу, а і від розміру зарплати. Тому найвищі доплати отримали ті, хто працював на важких і шкідливих виробництвах, де зарплати були традиційно високі. Це – шахтарі, працівники гірничозбагачувальних, нафто­ та газопереробних та хімічних виробництв, металурги та ін.

З 1 жовтня зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Відтак зросли і прив’язані до цього показника виплати. Мінімальна пенсія за віком зросла з 1312 гpн. до 1452 грн. Майже на 11% зросли мінімальні пенсії: для учасників бойових дій, особам, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильський АЕС, родинам загиблих військових, шахтарів, інвалідів. Крім того, відновлено 100% виплату пенсій пенсіонерам, які працюють, незалежно від розміру їхньої зарплати чи інших доходів (раніше пенсіонери, які продовжували працювати, отримували 85%).

— Що змінюється з 1 січня 2018 року?

— Головна мета реформи чинної солідарної системи пенсійного страхування – стимулювати населення, яке працює, до сплати єдиного внеску із легальної заробітної плати та визначити внутрішні джерела для того, аби солідарна система була самодостатньою.

Уряд віднайшов механізми вирішення наявних проблем без підвищення пенсійного віку. Одночасно збільшуються вимоги до тривалості мінімального страхового стражу, необхідного для призначення пенсій.

З 1 січня 2018 року пропонується встановити наступні правила. Так, пенсія за віком у 60 років буде призначатися за наявності страхового стажу 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватись на 1 рік. І в 2028 році, аби отримати право на призначення пенсії за віком у 60 років, необхідно буде мати 35 років страхового стажу.

Якщо в 60­річної особи не буде зазначеного страхового стажу, вона має право або «придбати» необхідну тривалість страхового стажу для призначення пенсії у віці 60 років шляхом укладення договору добровільного страхування, або вийти на пенсію пізніше (у 63 чи 65 років в залежності від наявного страхового стажу).

З 2018 року пенсія за віком у 63 роки, як для чоловіків, так і для жінок, призначатиметься у разі наявності страхового стажу від 15 до 25 років. Кожні 12 місяців вимога до кількості страхового стажу збільшуватиметься на 1 рік до досягнення в 2028 році від 25­35 років страхового стажу. Якщо в 63­річної особи не буде зазначеного страхового стажу, вона має право «придбати» необхідний страховий стаж для призначення пенсії у віці 63 роки або вийти на пенсію у 65 років.

Починаючи з 1 січня 2019 року, особам, в яких страховий стаж складатиме 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років. Особи, в яких відсутній необхідний страховий стаж, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги після досягнення 65 років.

Зазначу також, що надається можливість укласти договір добровільного страхування та одноразової сплати внесків за період, коли особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, починаючи з 2004 року. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду, починаючи з 2018 року, не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2.

(Відповідь С.О. Жмурко подано зі скороченнями).