Немного из жизни борманов и андроповых образца 2017 года

Спасибо товарищу Youtube! На этом ресурсе 13.11.2017 г появилось видео: «Гордон на ток-шоу 60 минут: Во власти есть много агентов Кремля!». «60 минут» — это программа одного из каналов Путин-TV, и Д. Гордон в режиме «прямого моста» из Киева в ней поучаствовал. Вообще-то участвовать здесь нехорошо, но после слов Гордона массовка российских политиков в студии вынуждена была свести всё к шутке. Ибо не нашли что ответить…

Запев

Вот что сказал Дмитрий Гордон: «У нас пока не получается (обустраивать страну)… Причина — существенное засилье российской агентуры в высшем руководстве Украины. Сами посудите: при президенте Януковиче председателем СБУ был гражданин России Якименко, министром обороны Украины был гражданин России Лебедев. Это нормально для постсоветской страны, когда Россия проводила такую политику, что ключевые посты — и в Украине в частности, занимала российская агентура…

Я считаю: то, что Крым сдали бездарно — это вина российской агентуры, которая сегодня по-прежнему находится в руководстве Украины».

Дальше на Гордона набросилась аудитория («фамилии в студию!»), а Жириновский даже выкрикнул: «Порошенко?», но киевский участник лишь сослался на то, что «ранее он официально обратился к главе СБУ Грицаку… с просьбой огласить весь список российских агентов, который им хорошо известен. Он известен и руководству вашего ФСБ… Нужно всего лишь набраться смелости — прежде всего нашим руководителям — и назвать этих людей».

Еще раз заметим: Гордону в Украине разрешено говорить всё. Он и сам телеведущий, и его жена Алеся Бацман — тоже. А, кроме того, у него есть газета и мощный сайт «Гордон.ua». Но нигде и никто и не обмолвился о сказанном Дмитрием Гордоном на Путин.TV. Почему? Да что тут гадать — ведь раскрыта главная государственная тайна Украины!

Штирлиц и штирлицы

Впрочем, мало ли что Гордон может сказать! Давайте обратимся к истории. Выход в 1973 году телефильма «Семнадцать мгновений весны» вызвал не только зрительский интерес, но и ряд вопросов. Почему это вдруг единственным положительным героем среди четырёх ближайших подельников Гитлера (Геббельс, Геринг, Гиммлер и Борман), Штирлицем для сотрудничества был выбран именно последний. Который совмещал две должности — личный секретарь фюрера и глава партийной канцелярии гитлеровской НСДАП. Т.е. был самым доверенным лицом Гитлера.

Заметим, что Борман вроде бы погиб 2 мая 1945 года, но другие гитлеровские «бонзы» во время Нюрнбергского процесса в один голос утверждали, что вся трагедия Германии случилась по вине Бормана, который, по их мнению, был агентом Сталина. Эту версию позже выдвигали многие, но особенно впечатляет фото могилы на Лефортовском кладбище в Москве — с крестом и надписью: «Мартин Борман 1900-1972 г.г.»..

Тут напомним, что именно в 1972 году берлинские строители нашли типа останки Бормана во время рытья котлована, а в 1973-м появился сериал о Штирлице.

Но нас другое интересует! Как работал Борман? Кроме того, что, как утверждают, он сливал советской разведке сверхсекретную информацию под именем «агент Вертер»? Да тупо формализовал, т.е. превращал в директивы весь тот бред, который нёс Гитлер. А ещё — скупал благожелательность фюрера и всех, кто мог ему (Борману) помешать подарками и взятками из партийной кассы.

А дальше читаем «Википедию»: «Загруженный военными вопросами… Гитлер стал всё больше… полагаться на Бормана в вопросах внутренней политики. Рейхсляйтер являлся неизменным сторонником предельно жёстких мер по отношению к евреям, жителям оккупированных территорий на Востоке и военнопленным: Борман подписал указы от 31 мая 1941 года о распространении действия расовых законов на восточные зоны оккупации, 9 октября 1942 года — о необходимости решения еврейского вопроса уничтожением… евреев в лагерях смерти, 1 июля 1943 года — о передаче полномочий по решению еврейского вопроса гестапо и лично Адольфу Эйхману»…

На Нюрнбергском процессе нашли доказательства якобы смерти Бормана недостаточными, поэтому его объявили главным нацистским преступником и приговорили к смертной казни через повешение. А дальше В. Суворов называет дело Бормана одной из главных причин того, что лишь в СССР не выполнили решений процесса и НЕ ОПУБЛИКОВАЛИ его материалы. Ибо как бы это всё выглядело, что главный нацистский преступник — агент Сталина?

И ты, Юрий Владимирович?

Помнится, несколько лет назад в статье, посвящённой развалу Союза, автор этих строк опубликовал выдержки из материалов о том, что ЭТО КГБ СССР привёл Горбачева к власти. И что тут началось — и стар, и млад из числа «знатоков» подняли настоящий гвалт…

Ведь все знают: КГБ вроде бы как сторожило СССР, а Горбачев его развалил. Кстати, вот официальное мнение ЦРУ, рассекреченные материалы которого «КП» опубликовала 26.03.2016 г.:

«Причина создавшегося положения вокруг Горбачева состоит в том, что его политика привела страну к катастрофе, и он не в состоянии вывести её из кризиса, — дают безжалостную справедливую оценку деятельности последнего советского вождя аналитики ЦРУ 10 апреля 1991 г. — Он разрушил старую ленинскую политическую систему в стране, но не создал ничего взамен».

Заметим, что особенно при Горбачеве, да и при раннем Путине тоже, вся советская и российская пропаганда трезвонили о том, каким славным товарищем был Юрий Владимирович Андропов и его лишенный изъянов и коррупции КГБ.

Но вот российские историки и политологи вышли из спячки. И им всё меньше стал нравиться и Андропов, и КГБ. (Здесь много сделал ныне покойный профессор истории из Санкт-Петербурга Александр Островский). Да и заголовки материалов типа «По чьим трупам шли к власти Андропов и Горбачев» появляются всё чаще.

Да что там трупы советских партфункционеров! Которые сначала мешали приходу к власти Андропова, а затем и Горбачева. Тут, если найдёте возможность, посмотрите видео «Андропов — Профессор Мориарти в СССР. Александр Колпакиди».

Последний — совсем не человек с улицы: «С 2003 года главный редактор, зам. директора издательства «Яуза» (Москва). С 2012 года главный редактор издательства «Алгоритм» (Москва). Автор и соавтор более 20 книг по истории отечественных спецслужб и истории СССР. В том числе «Империя ГРУ»… «Внешняя разведка России», «Энциклопедия военной разведки России», «Энциклопедия секретных служб России», «Спецназ ГРУ» и т.д.. Автор и консультант более 20 сценариев документальных фильмов по истории, в основном советской разведки». («Википедия»)

Да, если кто забыл, профессор Мориарти — это главный злодей из рассказов о Шерлоке Холмсе. Почему же ведущий российский эксперт по спецслужбам сравнил с ним Андропова? По мнению А. Колпакиди, все беды Союза начались со средины 1970-х годов, когда Брежнев, по состоянию здоровья, дважды собирался подать в отставку. Но его удержали товарищи по партии. А именно советская «банда четырёх» — Суслов, Устинов, Громыко и Андропов, правившие от его имени. (У Колпакиди это даже «тройка» — без Суслова).

Но если Устинов тупо гнобил армию в интересах директората оборонных заводов, если Громыко брал дорогие подарки от своих полезных во всех отношениях послов в странах Запада, то Андропов медленно, но уверенно опутывал своим влиянием всю страну, т.е. все отрасли хозяйства и общественной жизни. Продвигая своих людей везде — не только в органы, призванные его же контролировать, но и интересные заведения типа Внешторг.

В результате генералы КГБ стали первыми российскими олигархами. В этом плане мы совсем недавно писали о г-не Якунине — экс-главе Российских железных дорог. По первой специальности он шпион и дипломат — 1-й секретарь представительства СССР при ООН, занимавшийся техническим шпионажем в США. Теперь же он олигарх и владелец нашумевшего в России шубохранилища…

Да, а почему Брежнева-то оставили на троне? А потому, что в 1975 году Андропову не светило стать Генсеком. А вот в 1982-м конкуренты уже были либо в сырой земле, либо дискредитированы. И только здоровье самого Андропова подвело…

Наши любимые грабли?

Впрочем, хватит о нём. Ибо «каждая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». (Ленин). Если в тоталитарных государствах отсутствовали механизмы защиты от Бормана или Андропова, то тем хуже для них. В США вот проблему путинского шпиона Трампа локализовали и решили за восемь месяцев. В СССР же даже при вроде бы либеральном Брежневе было всё, как всегда в России: «Внизу власть тьмы (загаженного пропагандой сознания масс), а наверху — тьма власти».

Сегодня в Украине всё так похоже… И поэтому основные принципы украинской политики формулируются просто: «Во-первых, это ложь, во-вторых, ложь, в-третьих, ложь». Т.е. всё крутится вокруг «соврать сегодня, чтобы дотянуть до завтра». И ведь «тянут» — уже скоро четыре года, как тянут!

Напомним, что упомянутый нами спич Гордона случился 13 ноября, а 10-го исполнилось ровно полгода, как пребывает в отпуске, да ещё вместе со всем своим семейством, глава НБУ Валерия Гонтарева. Судя по всему, из Европы она уже не вернётся — вся её недвижимость выставлена на продажу. Месячная же зарплата Гонтаревой СЕГОДНЯ — 163 тысячи гривен. Плюс премиальные, иногда в разы превышающие эту сумму…

За что же ей платят? «С 2014 г. под руководством Гонтаревой НБУ осуществлял чрезвычайно жёсткую политику, изъяв из экономического оборота более 700 млрд грн. Результат — уничтожение 85 банков и экономики», — заявил экс-глава НБУ Владимир Стельмах. По словам Стельмаха, представители МВФ говорили ему, что Фонд не давал таких рекомендаций. «Значит, следует считать, что были какие-то другие соображения, чтобы провести «квазиденежную» реформу конфискационного типа. В результате у населения и бизнеса пропали сотни миллиардов сбережений», — подытожил Стельмах». («Лига.Финансы», 17.11.2017 г.)

Это говорит не политик, а человек, который и создал банковскую систему Украины. Ныне угробленную…

А теперь давайте в целом посмотрим на итоги работы нынешних борманов и андроповых в Украине. При этом не будем даже обращать внимание на потерянный Крым и войну без конца на Донбассе — об этом и так много сказано. И коррупцию оставим за скобками, и разруху в иностранных делах, когда все наши союзники и соседи стали врагами.

Хотя без записи в Facebook добровольца батальона «Киевская русь» Егора Кравчука не обойтись: «Сухая статистика… На данный момент более 800 добровольцев и военнослужащих ВСУ в тюрьмах. Более 2000 под следствием. Многие — в СИЗО. За весь период за агрессию против Украины осуждены 6 россиян. По расследованию «Небесной сотни» — тишина. По расследованию событий Иловайска — кроме матов на ум больше ничего не приходит». (17.11.2017 г.)

Мы же обратим внимание вот ещё на что: сегодняшние борманы и андроповы в Украине реализуют пять главнейших принципов.

1) Дискредитация Украины как государства (на международной арене, в западной прессе и на Путин-TV).

2) Принятие репрессивной законодательной базы в духе 16 января 2014 года уже завершено. Т.е. к возвращению «Януковича» почти всё готово.

3) Натравливание народа на государство. С 1992 года партийно-советская номенклатура именно так натравливала население на «националистов».

4) Обезоруженная армия с Муженко во главе, запуганные прокуратурой солдаты и офицеры, скотское отношение ко всем — от воинов на фронте до военных пенсионеров.

5) Превращение Украины и украинцев в бесчувственное тело, неспособное реагировать на угрозы. Самый яркий пример — медреформа! Все знают, что это объявленное убийство украинского этноса, но всех разбил паралич. Доктора запуганы больше, чем в 1937-м году…

А в это самое время негодяи (те, кто за деньги) и дебилы (те, кто бесплатно) разгоняют и в СМИ, и в соцсетях рождённое в недрах ФСБ слово «зрада» для русскоязычных текстов. Типа опять эти тупые «зрадофилы» кого-то подозревают.

Умеют же работать сегодняшние борманы и андроповы…

Леонид Романовичев