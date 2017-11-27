В Запорожье задержали опасного мошенника (ФОТО)

В Запорожье полиция проводит операцию по задержанию виртуозных и виртуальных мошенников — #Трикстер. Как передает пресс-служба ведомства региона, на днях такого мошенника как раз удалось поймать.

26-летнего запорожца, который обманывал людей, продавая им вымышленный товар, перехватили в Заводском районе города.

Мужчина предлагал товар через сеть Интернет и, получая предоплату за него, просто исчезал. Он провёл более 35-ти человек из разных городов Украины.

Обыскивая квартиру мошенника, полиция конфисковала системный блок, около двух десятков различных банковских карт, различные сим-карты мобильной связи. Сейчас идёт расследование. Мужчину будут судить за мошенничество.

С начала 2017-го полиция раскрыла более 600 фактов мошенничества.