В Запорожье криминальный авторитет вымогает деньги у переселенца из Донецка (ВИДЕО)

Переселенца из Донецка 21 ноября жестоко избили, а прошлой ночью ему сожли автомобиль. Пострадавший заявил полиции, что у него вымогает деньги местный криминальный авторитет, но полиция не спешит ракрывать злодеяния.

«21.11.2017 — по месту жительства А. по улице Запорожской в Александровском районе нашего города (недалеко от Эпицентра) в 08-45 среди белого дня у подъезда на него сзади нападают двое спортсменов нанося внезапно удары по голове. Он успевает достать травматический пистолет и 3 раза выстрелить в корпус двум нападавшим, они убегают. В итоге у А. двойной перелом руки и гематомы на голове.

26.11.2017 в 01-30 ночи — всё там же по месту жительства А. напротив подъезда поджигают его автомобиль Ауди Q7, результаты и процесс горения есть на видео и фото.

Оба раза вызывалась полиция, которой сообщили, что ему угрожают и вымогают большую сумму денег. Под подозрение обоснованно попал местный криминальный авторитет, которого всегда почему-то отпускают из под стражи (Догадаться ведь не трудно кто это?)», — написал на своей страничке в ФБ адвокат потерпевшего Сергей Барбашин.