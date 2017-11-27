В Запорожье магазин известной сети кормил людей гадостью (ФОТО)

Сеть запорожских магазинов опозорилась, продавая пирожные с плесенью. Как рассказали журналистам покупатели, сегодня им достались пирожные с «сюрпризом», который они обнаружили уже выйдя из магазина.

Случай мел место в магазине на пр. Металлургов (2). Там запорожцы купили обещанные ребёнку эклеры, и рады, что прежде чем кормить малыша, сами открыли их попробовать. Они прислали фото в редакцию Репортёра.

Продавцы, как говорят потерпевшие, развели руками и предложили им такой же товар взамен, то есть не одна пачка с пирожными была рассадником для грибов. Запорожцы вызвали полицию, чтобы разобраться в ситуации. Сотрудники правопорядка приехали, но рекомендовали в подобных случаях звонить в общество защиты прав потребителей.

Как жалуются запорожцы, по большому счёту в конце концов предприниматели никак не отвечают за такое безобразие.