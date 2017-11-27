В Запорожье младенец застрял в лифте (ФОТО)

В Запорожье снова едва не случилась трагедия с лифтом: как рассказали участники событий, случай имел место в их доме — по ул. Рубана, дом №20, вчера — 26 ноября.

Житель дома Александр рассказал о том, что стал очевидцем ситуации, когда мама с коляской, в которой был младенец, выходила из лифта, и кнопка на закрытие дверей сработала ещё до того, как женщина покинула кабину. Таким образом, коляска оказалась зажатой дверью.

Запорожец отметил, что в лифте очень сильно западают кнопки и вообще сам подъемник часто неисправен, передает 061.

Жители дома хотят достучаться до власти и надеются на то, что последняя не проигнорирует реальные угрозы для жизни людей.

«Ситуация очень страшная», — подчеркнул Александр.