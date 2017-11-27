В Запорожье монтажник-высотник висел на волоске от смерти

Чтобы не платить за утепление фасада дома, жители которого проголосовали за создание ОСМД, жилец одной из квартир начал мешать работе высотника. Так мешать, что чуть было не дошло до ЧП.

Как пишет сайт Заноза, несмотря на то, что большинство соседей выступили «за», жильцы одной из квартир отказываются платить за утепление фасад,

По информации председателя ОСМД «Чарівний світанок» Марины Гордыман, большинство жильцов дома согласились в рассрочку на пару лет по более низкой цене утеплить фасад своего дома, однако оказались и недовольные.

По словам Гордыман, отец вместе с сыном, живущие в одной из квартир, сначала угрожали монтажнику сначала костылем, а потом и вовсе обрезать ножом трос.

Напомним, несколько лет назад 24-летний запорожец в пьяном виде поссорился с высотником, выполнявшим работы по утепление, мол, тот забрызгал подоконник его окна.

Ссора чуть было не окончилась трагедией: пьяный молодчик перерезал канат монтажник, когда тот был на высоте 12 метров над землей. Спас работника страховочный трос и пока жилец пытался перерезать его, работник успел спуститься на землю.