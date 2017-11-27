В Запорожье побывала Ольга Фреймут и родился индустриальный туристический маршрут

На прошлой неделе выставочном центре «Козак­-Палац» работал первый Туристический бизнес­форум Запорожье­2017. С эмблемой, чем­-то напоминающей флаг Объединенного Королевства и «звездными» гостями во главе с телеведущей Ольгой Фреймут

Программа форума была очень насыщенной. В Запорожье попытались подать свой туристический продукт как можно лучше, но и другие приехали к нам с большими надеждами.

На одном из «круглых столов» под названием: «Туристические тренды. Индустриальный, эко, сельский медицинский, деловой» было объявлено о создании первого в Украине индустриального туристического маршрута.

Участниками последнего стали Киев ­ ЧАЭС ­ Днепр ­ Запорожье ­ Никополь ­ Кривой Рог ­ Одесса. Соглашение о маршруте подписано, единственное, что требует согласования ­ это … объекты Запорожья, которые пока под вопросом. Предварительно речь идёт о посещении заповедной Хортицы, «Запорожстали», объектов «Мотор Сичи» и, возможно, ЗАЗа, где туристов мог бы заинтересовать уникальный конвейер. Впрочем, ситуацию на автогиганте знают в городе все, поэтому сможет ли ЗАЗ обеспечить своё участие — большой вопрос.

Что же касается острова, то здесь выбор объектов для посещения туристов огромный, но с ними придётся определяться — ведь существует лимит времени… «Запорожсталь» фактически полностью разработала свою часть маршрута, порядок допуска туристов и другие формальности.

На «Мотор Сичи» маршрут тоже давно отработан. Это выставка готовой продукции, авиамузей и музей ретроавтомобилей, осмотр авиатехники, собранной в аэропорту и 40­минутный полёт над Запорожьем на вертолете Ми­2 (за отдельную плату).

Возвращаясь к маршруту в целом, отметим главные пункты посещения туристами. Сбор в Киеве, затем объекты Чернобыля. Если судить по картинке, то там уже всё «цивильно», и в иные выходные объект посещают до 50 тысяч туристов.

Далее Днепр — музей советского «ракетного щита Родины» и посещение недавно построенного металлургического предприятия «Интерпайп». О Запорожье мы сказали, а в Никополе запланирован осмотр производственной цепочки: горно­обогатительный комбинат — завод ферросплавов — Интерпайп (трубопрокатный завод). В Кривом же Роге туристов ожидает два спуска — в рудник­шахту и рудник, где добыча обеспечивается открытым способом, т.е. в огромный котлован глубиной в 440 метров. Далее поездка на самый крупный в Украине меткомбинат АрселорМиттал в Кривом Рогу.

Конечным пунктом (перед возвращением в Киев) маршрута будет Одесса. Это порт, знаменитые катакомбы и компания «Шустов» — единственная в Украине, имеющая право называть свою продукцию «коньяком».

Пробный заезд состоится в феврале, а с апреля, как ожидается, маршрут заработает в полную силу. Одно из главных направлений ­ работа с европейскими туристами. Но тут сразу возник деликатный вопрос. Даже не с туалетами, которых в Запорожье не сыскать, а с целыми санитарными уголками. И оказалось, что Украина туристическая пока имеет репутацию страны с отсутствующими туалетами. Поэтому до апреля время ещё есть, и кое­что можно успеть сделать, чтобы эту репутацию подправить.

Светлана Третьяк