В Запорожье построят крематорий

В Запорожье заключили договор на изготовление проекта крематория: строительство может начаться в 2018 году

Как пишет портал 061, уже выбран подрядчик, который будет составлять проектно-сметную документацию на строительство крематория.

В департаменте инфраструктуры и благоустройства сообщили, что в августе в Запорожье прошел тендер на определение фирмы, которая будет создавать проектно-сметную документацию будущего крематория. Победила фирма ООО «Проектный институт» Запорожский промбудпроект».

За 999,635 тыс гривен эта фирма должна разработать необходимую документацию для крематория. Ориентировочная дата получения экспертного отчета — декабрь 2017 года. Начало строительных работ запланировано на 2018 год.

Напомним, большинство кладбищ Запорожья закрыты для новых захоронений, и на них можно делать только подзахоронения в старые могилы.