В Запорожье футзалисты «Титана» переиграли ровенских «кардиналов»

Как уже писал «Верже», из-за ремонта в зале днепропетровского райцентра Покровское футзальный клуб «Титан» проводит свои матча в Запорожье, вернув тем самым национальный футзал самой высокой пробы в наш город.

На паркете запорожского ДС «ЗАС» «Титан» до матча с «Кардиналом» из Ровно провел две игры и в обеих победил. Еще чуть-чуть из предыстории матча: все три предыдущих матча «Титана» и «Кардинала» в Покровском завершились вничью.

Номинальные хозяева начали матч против ровенчан мощно — уже на 35 секунде игры Боргун прострелил с левого фланга, а Владислав Ященко на дальней штанге опередил Максима Мануйленко — 1: 0!

«Кардиналы» не успели отойти от первого гола, как тут же пропустили второй раз. Валерий Грицовец на том же левом фланге обыграл защитника и мимо Николая Дурбана выкатил удобную передачу под удар Анатолию Милинькому — 2:0!

Ровенчане очень быстро могли один гол отыграть. Сергей Поддубный отправил в забег по левому флангу Александра Басича. Тот бил в ближний верхний угол ворот — немного неточно. А Андрей Мельник чуть позже на себя принял пушечный удар Михаила Волянюка со штрафного.

На 4-ой минуты игры свой шанс не использовал уже сам Сергей Поддубный. Он не сумел пробить в касание из выгодной позиции после классной передачи в ход от Артема Фаренюка.

Вместо забитого гола «Кардинал» еще до перерыва мог пропустить в третий раз. После передачи Малышко Ященко бил практически в упор, впрочем мяч срезался с ноги и прошел мимо.

На старте второго тайма ровенчане все же смогли забить гол. Александр Басич выполнил подачу с угла площадки, а Михаил Волянюк метров с десяти вколотил мяч- без шансов для голкипера — 2: 1!

Впрочем, покровцы очень быстро сумели восстановить свое преимущество. Николай Дурбан прямо перед собой отбил удар Олега Еремина, а Евгений Лемех был первым на добивании.

«Кардинал-Ровно» снова мог быстро забить в ответ. Партнеров подстраховал Дмитрий Шеховцов, который бросился под удар Михаила Волянюка.

В насыщенной столкновениями и стыками игре ровенчане могли рассчитывать и на перебор соперником фолов. Когда же «Титан» таки наработал на шестой фол (его на себе заработал Сергей Поддубный), то Михаил Волянюк не сумел реализовать дабл-пенальти — мимо.

А уже следующая атака хозяев завершилась четвертым голом в ворота гостей. Дмитрий Шеховцов пробил на удачу, а Юрий Свинарчук, который заменил в воротах, пропустил мяч в ближнем углу — 4: 1.

Третья подряд победа «Титана» в Запорожье позволила возглавить им турнирную таблицу Экстра-лиги, благодаря потере очков «Сокола» в Ивано-Франковске.