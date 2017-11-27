В Запорожье харьковчанки ограбили и побили старушку (ФОТО)

В Запорожье задержали мошенниц из Харькова, работающих «с пенсионерами». Как рассказывают в пресс-службе местной полиции, происшествие зафиксировали 25 ноября около трёх часов дня.

94-летняя жительница ул. Поточная сама позвонила в полицию после того, как пришла в себя от удара, который ей нанесли грабительницы.

Вскоре после беседы с пострадавшей полиция задержала двух женщин, которые быстро шли по соседней улице — они были похожи по описанию. Мошенницами оказались две жительницы соседнего Харькова. При них нашли украденную сумму. Как выяснилось, постучав в дверь к старушке, одна их них представилась социальным работником и попросила поменять деньги. Другая проникла в квартиру незамеченной и похитила деньги, увидев где их хранила пожилая женщина. Однако грабительницу заметила жертва. Мошенницы ударили пенсионерку по голове и скрылись.

Мошенниц проверяют на причастность к другим преступлениям. Их будут судить за грабёж — это 8 лет тюрьмы.