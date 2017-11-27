Запорожанка шокирована жуткими условиями в кардио-отделении местной больницы (ФОТО)

Запорожцы жалуются на условия содержания в интенсивной терапии кардиологического отделения запорожской 10-й больницы. Как рассказала уроженка Запорожья Елена Сперанская (пресс-секретарь фестиваля BIRUCHIY), условия в отделении ужасающие.

При этом, требования по закупке лекарств, которых нет в обычных городских аптеках, в срочном порядке тоже обескураживают. Об этой проблеме Елена написала пост на своей странице в Фейсбуке.

«Ну как так можно?!! Что, люди с больным сердцем — уже не люди? Как можно в реанимации не иметь раздельного туалета, воды, бумаги, мыла, полотенец, постельного белья, иголок, ни единой таблетки…все необходимо купить и причём срочно (это же интенсивная терапия), притом что в выходные дни все аптеки Запорожья, расположенные при больницах НЕ Работают (!), а большинство выписанных лекарств НЕ Продаются в обычных частных…я уже молчу о паломничестве бомжей, благоухающих в коридорах первого и второго этажа и суперсовременной технике, которую уже лет 20 как пора утилизировать. мрак», — пишет Елена.

Елена получила массу комментариев со словами поддержки, а также неутешительной апелляцией к тому, что такое сейчас происходит практически во всех бюджетных больницах и не только запорожских, но и столичных.