Запорожец в шоу «Х-фактор» продолжает покорять сердца зрителей (ВИДЕО)

Зрители снова поддержали Николая Ильина и он продолжает борьбу за победу в шоу «Х-фактор».

В третьем прямом эфире Николай исполнил песню композитора Анатолия Матвийчука «Эта женщина». Своим душевным выступлением Ильин довел до слез многих зрительниц. Снова плакала Настя Каменских. Также не скрывала слез и супруга Николая, которую вызвали на сцену после окончания номера.

Напомним, уроженец Мелитополя проявил себя в песенном шоу «Х-фактор», исполнив перед жюри песню «Я не сдамся без боя» группы «Океан Эльзы». Мелитополец поразил профессионалов своим пением и попал в команду участников «Старше 30», тренером которой в этом году стал Олег Винник.

Затем он спел песню Павлиашвили «Небо на ладонях», а в следующем туре Николай Ильин исполнил песню Валерия Сюткина «Красавчик». Телезрители поддержали мелитопольца своим голосованием и он продолжает борьбу за победу.

Напомним, несколько лет назад Николая жестоко избили. Реабилитироваться ему помогла жена, именно для неё он начал участвовать в популярной передаче. Со 2 сентября начался показ передачи в эфире. В первой передаче пение мелитопольца растрогало всех. Присутствующие начали плакать, даже Настя Каменских, которая входит в судейскую команду, прослезилась.

Кстати, победителю достанется приз в миллион гривен.