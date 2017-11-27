Запорожец продолжает покорять сердца зрителей в шоу «Х-фактор» (ВИДЕО)

Зрители снова поддержали Николая Ильина и он продолжает борьбу за победу в шоу «Х-фактор».

В третьем прямом эфире Николай исполнил песню композитора Анатолия Матвийчука «Эта женщина». Своим душевным выступлением Ильин довел до слез многих зрительниц. Снова плакала Настя Каменских. Также не скрывала слез и супруга Николая, которую вызвали на сцену после окончания номера.

Напомним, несколько лет назад Николая жестоко избили. Реабилитироваться ему помогла жена, именно для неё он начал участвовать в популярной передаче. Со 2 сентября начался показ передачи в эфире. В первой передаче пение мелитопольца растрогало всех. Присутствующие начали плакать, даже Настя Каменских, которая входит в судейскую команду, прослезилась.

Кстати, победителю достанется приз в миллион гривен.