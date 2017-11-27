Запорожская аферистка обманывала женщин во время «продажи» необычного товара

Дамы, желавшие приобрести длинные и ухоженные волосы для париков, попадались на крючок юной, но уже ушлой пройдохе.

По информации пресс-службы Нацполиции, 22-летняя жительница Мелитополя в сети интернет размещала объявления на популярном сайте о продаже натуральных волос.

Мошенница убеждала покупателей перечислять 100-процентную предоплату за приобретение и пересылки им товара (от 500 до 2000 гривен). После получения на карту денег, связь с продавцом исчезала и понятное дело, что никто из покупателей товар в глаза с тех пор не видел. Жертвами обмана стали 25 человек. Сумма ущерба также велика — свыше 18 тысяч гривен.

Девице сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 УК «Мошенничество». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.