Запорожские наркоторговцы распространяли отраву по необычной схеме

Полиция разоблачила группу наркоторговцев, занимавшихся рассылкой наркоотравы из Киева в разные регионы страны. В банде были двое запорожцев.

Негодяи рассылали отраву, прятав ее в новогодних наборах сладостей для детей. Среди конфет лежали марихуана, гашиш, метадон, амфетамин и прочее.

Напомним, жительница Запорожья приехав на длительное свидание к мужу, отбывающему наказание в колонии, в виде подарка привезла ему наркотик, хранившийся во влагалище. Однако ушлые работники Каменской колонии имели оперативную информацию, что супруга заключенного может преподнести ему сюрприз.

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Суд не стал жестоко карать подсудимую и, признав ее виновной по статье 307 УК «Незаконное хранение, перевозка либо сбыт наркотических веществ», дал 4 года лишения свободы, но заменил на два года испытательного срока.