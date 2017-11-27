Запорожские участники АТО получат недвижимость

С начала введения инициативы о предоставлении земельных участков участникам антитеррористической операции Главное управление Госгеокадастра в Запорожской области и органы местного самоуправления региона предоставили участникам АТО 4287 разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных наделов общей площадью 5 446,54 гектара.

На сегодня процедура оформления земли в собственность завершили 1616 военнослужащих АТО, которые получили: 1170 земельных участков общей площадью 2 200,99 га — для ведения личного крестьянского хозяйства, 358 земельных участков общей площадью 36,99 га — для ведения садоводства и 88 участков общей площадью 7,7 га — для строительства и обслуживания жилых домов и хозяйственных построек.

Непосредственно Главным управлением Госгеокадастра в Запорожской области выдано 1446 приказов об утверждении разработанных проектов землеустройства и передачу участникам АТО земельных наделов общей площадью 2121,65 гектара. Органы местного самоуправления приняли 170 таких решений по земле общей площадью 124 гектара.

Больше приказов о передаче в собственность участникам АТО земельных участков принято в Запорожском — 304 на земле общей площадью 120,32 га, Мелитопольском — 219 на земле общей площадью 210,79 га, Пологовском — 177 на земле общей площадью 340,1 га, Вольнянском — 169 на земле общей площадью 314,38 га районах Запорожской области.