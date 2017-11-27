Запорожский грабитель оставил людей без тепла (ФОТО)

В Запорожье задержали наглого вора, похитившего котёл из госучреждения. КАк передаёт пресс-служба полиции региона, происшествие случилось вчера — около 18-ти часов на пос. Леваневского.

В полицию позвонил 51-летний мужчина, который стал очевидцем воровства. Он рассказал, что увидел знакомого, который вез в металлоприёмник отопительный котёл. Как оказалось, котёл принадлежал заявителю. Вор ранее работал у него и имел ключи от помещения.

Грабителя задержали. Провели допрос, в ходе которого он так и не смог объяснить, где взял клтёл.

Имущество возвращено владельцу. Выясняются подробности преступления.