Запорожцы в полном отчаянии из-за того, что нечем дышать (ФОТО)

Когда нечем дышать, остаётся только злобиться. Митинги, петиции, личные обращения и акции протестов против травли запорожцев заводскими выбросами — не работают. Ситуация с экологией в городе остаётся плачевной.

Владельцы крупных предприятий пытаются отвлечь людей от проблемы собственных экологических преступлений против человечества билбордами с лозунгами о том, что запорожцы, на самом деле, задыхаются от выхлопных газов автотранспорта, а нежелание модернизоровать свои предприятия новыми очистными системами, как бы, не при чём.

Однако горожане не слепые и всё ещё живые (хоть и едва) — видят и чувствуют, чем дышат.

На выходных предприятия обычно особо нагло травят жителей Запорожья. И, как всегда, люди фиксируют новые заводские атаки на их лёгкие. Пользователи Фейсбука делятся визуализацией новых порций вредных химических соединений из труб предприятий.