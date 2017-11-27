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Из-за ревности запорожанка выбросила грудного ребенка из окна

От
Valeriy
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Вчера в квартире на ул. Бородинской пьяная женщина, приревновав сожителя к молодой гостье, выбросила ее 5-месячного ребенка из балкона квартиры, расположенной на 3 этаже.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, к семейной парочке пришла 39-летняя горожанка с 5-месячной дочкой. Много пили. Хозяйка ушла спать, поскольку была крайне пьяна. Ребенок лежал в коляске и спал.

Гостья и хозяин пошли в магазин за новой партией алкоголя. В квартире остались 44-летняя хозяйка квартиры и малышка. Когда парочка вернулась, то не смогла обнаружить ребенка. Женщина заявила, что не знает, где малышка, так как те ее забрали с собой.

В этот момент люди услышали плач ребенка, доносящийся с улицы. Как выяснилось, запорожанка выбросила маленького ребенка с балкона третьего этажа из-за ревности.

Сейчас ребенок в больнице, а мало протрезвевшая женщина дает показания в полиции. Ее действия подпадают под статью «покушение на убийство малолетнего ребенка». Срок по такой статье — приличный. Стоит добавить, что в женских колониях убийц детей не жалуют.

Напомним, несколько лет назад 19-летняя женщина, родив ребенка на съемной квартире, выбросила его из окна 6 этажа. Дите погибло. Женщине дали три года условно по статье «Убийство матерью своего новорожденного ребенка».

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