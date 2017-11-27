Мэр Запорожья вошел в тройку региональных угроз для Украины

Как сообщил известный украинский политолог Дмитрий Тымчук, группа ИС продолжает мониторинг регионов, которые являются источниками наибольших угроз. В этой связи стоит обратить внимание на 5 городов, где есть или могут возникнуть риски внешней дестабилизации. (При всей «дискредитации» темы «руки Москвы» факт остается фактом: стабильность и успехи Украины – это совсем не то, что нужно Путину как фон для избирательной кампании, а также после неё, когда прогнозируется снижение социальных стандартов для россиян и рост брожений в обществе. Кремль явно будет чем-то отвлекать россиян, и ранее он всегда это делал за счёт Украины).

«Необходимые ремарки.

Во-первых, это – далеко не исчерпывающий список проблемных мэров. Есть масса вопросов по ситуации в малых городах, особенно – на Донбассе. Ситуация в Николаеве (после отставки мэра) и Херсоне (где постоянные «качели» между городскими и областными властями) также не добавляет оптимизма. Но сейчас мы говорим о наиболее «влиятельных» городах, имеющих стратегическое значение, где риски имеют явную антиукраинскую природу.

Во-вторых, если Кернес на 5-м месте, это не значит, что он нам нравится больше, чем Труханов, который на данный момент – региональная угроза № 1. Просто комплекс факторов, которые воздействуют на регионы, отличается. И Одесса стала наиболее проблемной.

В-третьих. «Мэр» в данном случае – это совокупность составляющих. Некоторые мэры являются самодостаточными политическими фигурами. Другие, напротив, лишь достаточно безликие исполнители воли своих «акционеров». Риски могут возникнуть не только вследствие персональных убеждений градоначальников, но и в результате решений их «акционеров».

Общая тенденция такова.

Вследствие децентрализации указанные «мэры», которых сложно заподозрить в лояльности к Украине, получили дополнительные ресурсы. Эти ресурсы они используют для укрепления своих позиций. При этом каждый очень четко проводит линию, что «все беды – от Киева», а всё хорошее – исключительно благодаря управленческому гению местного руководства.

Каждый из них, по сути (невольно или умышленно – второй вопрос), готовит почву для превращения децентрализации в федерализацию. Для чего применяется схожий инструментарий: монополизируются финансовые потоки, подчиняется информационное пространство, демонстрация лояльности к Украине сводится к минимально необходимому официозу, отсутствие которого было бы уже явным демаршем. Там, где возможно, «Украина» вообще исключается из публичного пространства и заменяется на региональные символы. При этом системно подавляются местные проукраинские структуры и блокируется развитие всеукраинских структур (нагляднее всего это происходит в виде блокировки УПЦ Киевского Патриархата на фоне процветания УПЦ МП).

На что хочу обратить особое внимание.

Во всех указанных городах мы задавали разным группам проукраинских активистов один и тот же вопрос: какой сценарий замены мэра-сепаратиста и коррупционера вы считаете реалистичным? Досрочные выборы? Или вы хотите, чтобы центральная власть убрала мэра и назначила кого-то, ввела тот или иной аналог прямого правления?

Что характерно: «прямое правление» для своего города (подчеркиваю – для своего) не хочет никто, но для других городов подобный сценарий считают приемлемым. Например, харьковчане вполне допускают, что в Одессу можно было бы кого-то и назначить, а запорожцы то же самое думают о Харькове.

При этом все отмечают, что даже на относительно честных выборах победа проукраинского кандидата в реально существующей обстановке в их городе выглядит неочевидной. Самое главное здесь – уровень реальной поддержки жителей региона, которую ещё нужно завоевать.

Именно появление проукраинской альтернативы, способной победить на выборах, является стратегической задачей. Эта задача более-менее успешно решается пока только в Харькове (хотя и там для позитивного результата предстоит ещё многое сделать).

В городах 2-4 единственный путь для системных преобразований – убрать монополию гражданина Ахметова. Только тогда появится возможность изменить ситуацию без дестабилизации. И лучшие шансы тут будут в Запорожье.

Что касается Одессы (где меня уже вовсю изображают фанатом господина Труханова из-за критики господина Кивана), то хочу спросить: помните историю 2016 г. с выборами в Кривом Роге? Даже понимание того, что из себя представляет господин Труханов, не должно толкать на грабли, на которых уже от души станцевала «Самопомощь». Очистка города от мафии, плотно интегрированной в «русский мир» – это непростая задача, в решении которой пригодятся козыри. Главный из них – поддержка одесситов.

В этой ситуации группа ИС видит свою задачу в том, чтобы поддерживать проукраинскую деятельность областных властей (если она будет). Например, надеемся, что господин Степанов не ограничится внесением залога за Сергея Стерненко и этот благородный жест не окажется разовой акцией.

Следует отметить, что риски существуют и в регионах, которые редко оказываются в центре всеобщего внимания. Например, Сумская область не относится к Югу и Востоку, поэтому о ней вспоминают нечасто. Хотя граница с Россией, традиционный массовый выезд жителей региона на заработки в РФ и сильные позиции экс-регионалов создают риски.

В целом приоритетной задачей для каждого из упомянутых регионов является укрепление структур, которые не перестанут быть проукраинскими после смены политической конъюнктуры и не будут сторонними наблюдателями, если начнется попытка дестабилизировать регион извне. В том, что такие попытки будут продолжаться, мы не сомневаемся», — написал Дмитрий Тымчук.