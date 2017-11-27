Субсидии запорожцам будут начисляться из госбюджета

В 2018 году льготы на услуги ЖКХ будут продолжать финансироваться из госбюджета. Такие изменения планируется внести в проект государственного бюджета.

Это во многом стало возможным благодаря активной позиции Ассоциации городов Украины. Также народные депуты-мажоритарщики, представители Ассоциации городов Украины подняли перед Кабмином вопросы уменьшения реверсной дотации в госбюджет для регионов, финансирования техникумов и колледжей.

в горисполкоме Запорожья прошло заседание Региональной платформы развития местного самоуправления на тему: «Законодательное обеспечение работы органов местного самоуправления по социальной защите населения». Мероприятие прошло в рамках проекта «Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине» (ПУЛЬС) Ассоциации городов Украины.

В работе региональной платформы приняли участие горголова Запорожья Владимир Буряк, народные депутаты Украины, представители Запорожской облгосадминистрации, мэры городов Запорожской области, входящих в состав Ассоциации городов Украины.

— Сегодня к Ассоциации городов Украины прислушиваются как в Кабинете Министров Украины, так и в Верховной Раде Украины. Хочу поблагодарить народных депутатов, которые принимают участие в сегодняшнем заседании. Позиция народных депутатов очень важна, ведь мы будем рассматривать сегодня вопросы, связанные с социальной защитой населения. Это сфера, которая имеет важнейшее значение для сотен тысяч запорожцев, — отметил Владимир Буряк.

В ходе встречи отмечалось, что сегодня в сфере социальной защиты населения существует ряд ключевых вопросов, которые нуждаются в решении на законодательном уровне. Это увеличение финансирования жилищных субсидий из государственного бюджета, финансирование за счёт государственной субвенции субсидии на предоставление услуг по управлению жилым домом, источники финансирования льгот на оплату услуг ЖКХ в 2018 году, организационные вопросы предоставления социальной помощи вынужденным переселенцам.

— На последней сессии мы приняли решение, которое позволило управлениям труда и соцзащиты начислять субсидию на услугу по управлению жилым домом. Запорожцы смогут увидеть, сколько заплатят они, а сколько компенсирует государство. Это будет фиксация финансовых обязательств, которые будут погашены после поступления средств из госбюджета, — отметил Владимир Буряк.

В тоже время сохраняется проблема предоставления льгот (не субсидий) на услугу по управлению жилым домом. Вопрос необходимо урегулировать на общегосударственном уровне. Необходимы дополнительные средства из госбюджета на выплату начисленных жилищных субсидий. Нуждается в корректировке и проект государственного бюджета на 2018 год.

Народные депутаты Украины пообещали внимательно изучить поступившие предложения и обратиться за решением вопросов в профильные министерства.

По словам народных депутатов, сейчас можно сказать, что в 2018 году льготы на услуги ЖКХ будут продолжать финансироваться из госбюджета.